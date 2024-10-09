Во время обысков в офисах компании "Автомагистраль-Юг", которые занимаются построением фортификационных сооружений на Покровском направлении, полицейские изъяли документы о проведении ремонтных работ с 2020 по 2024 год. После этого компания прекратила любые работы по возведению оборонительных фортификаций, но ее работа не была заблокирована.

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Следственные действия никак не препятствуют компании

Обыски начали проводить из-за информации об искусственном завышении цен на их услуги. В полиции отметили, что правоохранители изъяли проектные и исполнительные документы по отдельным объектам критической инфраструктуры. Это нужно для исследования относительно умышленного завышения стоимости работ.

В то же время любую документацию по строительству фортификационных сооружений на Покровском направлении не изымали. Также не было принято никаких мер, которые могли бы заблокировать работу компании.

Проведенные следственные действия в этом уголовном производстве никак не препятствуют возведению фортификационных сооружений и не препятствуют осуществлению содержания прифронтовых дорог,

– отметили в полиции.