Им оказался 45-летний уроженец Харькова. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет, передает 24 Канал.

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Что известно об инциденте

В понедельник, 7 октября, сеть всколыхнуло видео, где неизвестный подошел к стеле с флагами погибших воинов и начал издеваться над ними на камеру.

Неизвестный поиздевался над аллеей памяти погибших героев: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика)

На видео слышно, как мужчина пренебрежительно высказывается в сторону украинских защитников, отдавших свои жизни в боях с российскими оккупантами. Также он неоднократно заявлял о том, что посреди украинской столицы делают "культ смерти".

Мужчина попросил прощения

Мужчина извинился за свой поступок: смотрите видео

Свое извинение он начал с того, что ему активно начали поступать сообщения в телеграме.

Сразу всем скажу, если я кого-то обидел, то я у всех прошу прощения. Если я высказался где-то слишком резко, то лично никого обидеть не хотел,

– сказал мужчина в видео.

Он также добавил, что угрозы ему писать не стоит, ведь он их будет удалять. Мужчина отметил, что стоит учесть, что его деятельность очень "благородная" и связана с обучением детей и концертами в детдомах.

Злоумышленника задержала полиция

Утром 8 октября полиция Киева сообщила, что злоумышленник был задержан. Им оказался 45-летний уроженец Харькова, который сейчас живет в Киеве.

Правоохранители задержали злоумышленника / Фото Полиции Киева

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за оправдание или признание правомерной вооруженной агрессии России против Украины.