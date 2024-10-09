Під час обшуків в офісах компанії "Автомагістраль-Південь", які займаються побудовою фортифікаційних споруд на Покровському напрямку, поліцейські вилучили документи щодо проведення ремонтних робіт з 2020 по 2024 рік. Після цього компанія припинила будь-які роботи зі зведення оборонних фортифікацій, але її роботу не було заблоковано.

Дивіться також Вибачення не змусили на себе довго чекати: невідомий на Хрещатику принижував загиблих військових

Слідчі дії ніяк не перешкоджають компанії

Обшуки почали проводити через інформацію про штучне завищення цін на їхні послуги. У поліції наголосили, що правоохоронці вилучили проєктні та виконавчі документи щодо окремих об'єктів критичної інфраструктури. Це потрібно для дослідження щодо умисного завищення вартості робіт.

Водночас будь-яку документацію щодо будівництва фортифікаційних споруд на Покровському напрямку не вилучали. Також не було вжито жодних заходів, які могли б заблокувати роботу компанії.

Проведені слідчі дії у цьому кримінальному провадженні ніяк не перешкоджають зведенню фортифікаційних споруд та не перешкоджають здійсненню утримання прифронтових доріг,

– зазначили у поліції.