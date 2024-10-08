Саме ця компанія займається фортифікаційними роботами вздовж лінії фронту, зокрема – на Покровському напрямку. Там зазначили, що не можуть продовжувати роботу.

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Обшуки у підрядника з фортифікацій

Представники "Автомагістраль-Південь" заявили, що силовики здійснили рейд на їхній офіс, провели обшуки у квартирах співробітників та вилучили важливу документацію, яка стосується об'єктів критичної інфраструктури.

Зупинені роботи на об’єктах критичної інфраструктури, а насамперед по об’єктам фортифікації вздовж лінії фронту, зокрема, на Покровському напрямку! Виникає ризик обриву логістичних та військових маршрутів, внаслідок неможливості здійснення утримання прифронтових доріг,

– пише компанія.

У Нацполіції запевняють, діяльність підприємства не заблокована, воно продовжує функціонувати у штатному режимі, але підрядник спростовує цю інформацію.

За словами "Автомагістраль-Південь", дії поліції призвели до порушення роботи їхньої комп'ютерної мережі та електронного документообігу. Крім того, вилучення засобів зв'язку унеможливило координацію роботи їхніх підрозділів.

Правоохоронці зазначають, що компанію підозрюють у порушенні тендерних процедур та самовільному встановленні цін на вартість робіт у різних областях України. Зазначається про ймовірні збитки на суму у мільярд. Водночас компанія спростовує це, вказуючи, що експертиза лише призначена, а спірні питання щодо ціноутворення, тендерних процедур тощо, вирішуються у судовому порядку.

Окрім цього, Нацполіція зазначила, що невідкладні обшуки були проведені у зв’язку з отриманням оперативної інформації про те, що документи, які свідчать про злочинну діяльність, найближчим часом можуть бути знищені.