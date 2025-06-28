Об этом чиновник рассказал на своей странице в Telegram, передает 24 Канал. Он уже получил первую информацию.

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Что известно об аудите

По словам Кравченко, прокуратура проверит все факты, связанные со строительством, восстановлением и инфраструктурными контрактами. Он уже получил первую информацию – по другим бизнес-структурам (кроме "Автомагистраль-Пивдень") также есть уголовные производства, но расследование этих дел затягивается со стороны правоохранителей по тем или иным причинам.

И те, кто ворует, – будут отвечать. А те, против кого фабрикуют дела, – будут защищены,

– отметил генпрокурор.

Он также официально предупредил – "ни один правоохранительный орган не должен превращаться в механизм давления или инструмент уничтожения конкурентов в бизнесе".

Напомним, экс-заместителя мэра Харькова и его сообщников подозревают в краже 5,4 миллиона гривен, выделенных на фортификацию. Фигурантов задержали, они осуществили закупку имущества по ценам, завышенным на более чем 30% от рыночных. Вероятно, речь идет об Андрее Руденко – заместителе городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в течение 2015 – 2024 годов.