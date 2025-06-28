Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на генерального прокурора Руслана Кравченко. Подозрение объявили 5 членам преступной организации.

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Что известно о схеме

Преступную организацию создал и осуществлял руководство бывший заместитель городского головы города Харьков. Ему и 4 исполнителям, среди которых 2 руководителя предприятий и 2 физических лица-предпринимателя, специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона сообщила о подозрении.

Организатор и директор одного из предприятий как основной подрядчик, привлекли к противоправной деятельности руководителя фирмы-прокладки и двух таких же ФОП, которые осуществили закупку имущества для обустройства фортификации по ценам, завышенным более чем на 30% от рыночных.

К слову, по данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о Руденко Андрее Ивановиче, который занимал должность заместителя городского головы Харькова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в течение 2015 – 2024 годов.

Следствие установило, что в результате преступной деятельности группы государству нанесен ущерб в сумме 5,4 миллиона гривен. В рамках досудебного расследования будут исследованы другие эпизоды деятельности данной преступной организации.