Як змінювався курс долара минулого тижня

Для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько розповіла, що на початку липня офіційний курс гривні до долара США коливався в межах приблизно 0,4%, що є типовим діапазоном змін для цього сегмента.

Читайте також Зміна пріоритетів: українці все менше купують долари, але більше звертають увагу на євро

Ганна Золотько Член правління, директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank Така динаміка відображає загальну врівноваженість попиту й пропозиції на міжбанківському валютному ринку та активну участь НБУ в регулюванні курсових коливань.

Отже, станом на 30 червня курс становив 41,64 гривні за долар, станом 1 липня – 41,77 гривні за долар, 2 липня – 41,81 гривні за долар, 3 липня – 41,81 гривні за долар, 4 липня – 41,72 гривні за долар.

Що було з курсами на готівковому ринку та на міжбанку

Натомість на готівковому ринку впродовж звітного тижня зберігалася відносна стабільність. Коливання були помірними, а котирування зосереджувались у вузькому ціновому коридорі.

Золотько наводить приклади як змінювалася валюта в ціні минулого тижня:

У минулий понеділок – 41,36 – 41,92 гривні за долар,

У вівторок та середу – близько до 42 гривень за долар, тобто 41,39 – 41,97 гривні за долар,

У четвер – 41,39 – 41,93 гривні за долар,

У п'ятницю – 41,38 – 41,92 гривні за долар.

Зверніть увагу! Готівковий курс змінювався в межах ±0,2 % від офіційного. Це свідчить про відсутність панічних настроїв і достатній рівень пропозиції валюти на ринку.

На міжбанківському ринку гривня також демонструвала стабільність з незначними курсовими коливаннями:

30 червня: відкриття – 41,70 гривні за долар, закриття – 41,75 гривні за долар,

1 липня: зростання з 41,75 до 41,85 гривні за долар,

2 липня: зниження з 41,84 до 41,72 гривні за долар,

3 липня: курс підвищився з 41,68 до 41,76 гривні за долар.

Учасники ринку залишались помірно активними, реагуючи переважно на внутрішні фактори, зокрема обсяги податкових платежів, бюджетні операції та інтервенції НБУ,

– прогнозує Золотько.

Пані Ганна додає, що за відсутності суттєвих зовнішніх або внутрішніх шоків курс гривні залишиться стабільним. Крім того, НБУ надалі продовжуватиме інтервенції на валютному ринку з метою стримування надмірних коливань курсу.