Який курс євро зараз?
31 липня офіційний курс євро в Україні сягнув – 48,15 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Згідно з даними "Мінфіну", середній курс євро у банках зараз такий:
- купівля – 47,68 гривні за євро;
- продаж – 48,50 гривні за євро.
Зміни відбулися і в обмінниках:
- купівля – 48,02 гривні за євро;
- продаж – 48,47 гривні за євро.
Скільки євро можна придбати якщо маєш 5 тисяч гривень?
- якщо купівля відбувається за середнім курсом у банку, то за 5 тисяч гривень вдасться отримати орієнтовно – 103,15 євро;
- в обміннику за 5 тисяч гривень вдасться отримати приблизно – 103,27 євро;
- при обміні через систему Mastercard – 114,08 євро;
- якщо конвертувати кошти через Visa – 114,30 євро.
Зверніть увагу! Курс може відрізнятися, залежно від місця обміну.