Євро не припиняє втрачати ціну. Наприкінці липня валюта суттєво подешевшала всюди: в обмінниках, банках та на чорному ринку. Натомість долар залишається майже без змін в ціні, адже коливання мізерні відбуваються як в бік здорожчання, так і в бік здешевлення.