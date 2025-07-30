Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 30 липня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,47 гривні (-3 копійки проти 29 липня) та продаж по 41,97 гривні (+2 копійки).
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- Купівля євро проходить по 48 гривень (-25 копійок), продаж – по 48,80 гривні (-15 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,80 гривні (без змін), а продати по 41,77 гривні (-6 копійок).
- Купівля євро по 48,47 гривні (-1 копійка), а продаж по 48,63 гривні (-3 копійки).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,20 гривні (+1 копійка), а продають по 41,78 гривні (+5 копійок(, за даними finance.ua.
- Євро купують по 47,70 гривні (-25 копійок), а продають по 48,87 гривні (+3 копійки).
Що прогнозують для курсу долара?
Ще раніше банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що долар на готівковому ринку буде в діапазоні від 41,60 гривні до 42,20 гривні цього тижня.
Крім того, за словами банкіра, попит на долар зараз росте, але регулятор його вгамовуватиме.
За нашою оцінкою серпень почнеться з офіційного курсу у межах 41,80 – 42,10 гривні за долар. Тобто від початку року курс максимально може зрости на 0,4%.
Зверніть увагу! За допомогою дії режиму керованої гнучкості, будь-які зміни щодо курсу валют згладжуються регулятором. Таким чином, коливання є мінімальними та прогнозованими.