Какой официальный курс злотого 4 августа?

По состоянию на 4 августа, официальный курс злотого – 11,14 гривны (-3 копейки, по сравнению с 1 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменился курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках изменился следующим образом:

покупка – 10,90 гривен за злотый (без изменений, если сравнивать с 1 августа);

продажа – 11,45 гривны за злотый (без изменений).

А вот в обменниках произошли определенные изменения:

покупка – 11,20 гривны за злотый (+2 копейки);

продажа – 11,38 гривны за злотый (-2 копейки).

Сколько надо гривен, чтобы купить 100 злотых 4 августа

при покупке 100 злотых в банке, придется потратить ориентировочно – 1 145 гривен;

покупка 100 злотых в обменнике обойдется в примерно – 1 138 гривен.

Какую сумму удастся выручить при сдаче 100 злотых