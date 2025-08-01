Что происходит с официальным курсом злотого?
1 августа, официальный курс злотого – 11,17 гривны (-9 копеек, по сравнению с 31 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Что происходит с курсом злотого в банках и обменниках?
Если опираться на данные "Минфина", средний курс злотого в банках:
- покупка – 10,90 гривен за злотый (-10 копеек, если сравнивать с 31 июля);
- продажа – 11,45 гривны за злотый (-15 копеек).
В обменниках также ощущается снижение курса:
- покупка – 11,20 гривны за злотый (-5 копеек);
- продажа – 11,40 гривны за злотый (-5 копеек).
За какую сумму сегодня можно приобрести 100 злотых?
- если покупка происходит в банке, для приобретения 100 злотых придется потратить ориентировочно – 1 145 гривен;
- в обменнике приобретение 100 злотых обойдется в примерно – 1 140 гривен.
Какую сумму можно выручить за 100 злотых?
- при обмене 100 злотых в банке есть возможность выручить ориентировочно – 1 090 гривен;
- в обменнике за 100 злотых удастся выручить примерно – 1 120 гривен.