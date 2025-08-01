Що відбувається з офіційним курсом злотого?

1 серпня, офіційний курс злотого – 11,17 гривні (-9 копійок, порівняно з 31 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Що відбувається з курсом злотого у банках та обмінниках?

Якщо спиратись на дані "Мінфіну", середній курс злотого у банках:

купівля – 10,90 гривень за злотий (-10 копійок, якщо порівнювати з 31 липня);

продаж – 11,45 гривні за злотий (-15 копійок).

В обмінниках також відчувається зниження курсу:

купівля – 11,20 гривні за злотий (-5 копійок);

продаж – 11,40 гривні за злотий (-5 копійок).

За яку суму сьогодні можна придбати 100 злотих?

якщо покупка відбувається у банку, для придбання 100 злотих доведеться витратити орієнтовно – 1 145 гривень;

в обміннику придбання 100 злотих обійдеться у приблизно – 1 140 гривень.

Яку суму можна виручити за 100 злотих?