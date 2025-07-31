Як змінився офіційний курс злотого?

31 липня, офіційний курс злотого склав – 11,28 гривні (+1 копійка, порівняно з 30 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Який курс злотого у банках та обмінниках?

Як повідомляє "Мінфін", середній курс злотого у банках:

  • купівля – 11 гривень за злотий (без змін, якщо порівнювати з 30 липня);
  • продаж – 11,60 гривні за злотий (+5 копійок).

В обмінниках зміни такі:

  • купівля – 11,25 гривні за злотий (-10 копійок);
  • продаж – 11,45 гривні за злотий (без змін).

За скільки сьогодні можна придбати 100 злотих?

  • у банку придбати 100 злотих можна за приблизно – 1 160 гривень;
  • в обміннику таке придбання обійдеться в орієнтовно – 1 145 гривень.

Скільки можна отримати за 100 злотих зараз?

  • якщо обмінювати 100 злотих у банку, є можливість отримати орієнтовно – 1 100 гривень;
  • в обмінник, своєю чергою, вдасться виручити приблизно – 1 125 гривень.