Как изменился официальный курс злотого?

31 июля, официальный курс злотого составил – 11,28 гривны (+1 копейка, по сравнению с 30 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Какой курс злотого в банках и обменниках?

Как сообщает "Минфин", средний курс злотого в банках:

  • покупка – 11 гривен за злотый (без изменений, если сравнивать с 30 июля);
  • продажа – 11,60 гривны за злотый (+5 копеек).

В обменниках изменения следующие:

  • покупка – 11,25 гривны за злотый (-10 копеек);
  • продажа – 11,45 гривны за злотый (без изменений).

За сколько сегодня можно приобрести 100 злотых?

  • в банке приобрести 100 злотых можно за примерно – 1 160 гривен;
  • в обменнике такое приобретение обойдется в ориентировочно – 1 145 гривен.

Сколько можно получить за 100 злотых сейчас?

  • если обменивать 100 злотых в банке, есть возможность получить ориентировочно – 1 100 гривен;
  • в обменнике, в свою очередь, удастся выручить примерно – 1 125 гривен.