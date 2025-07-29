Как изменился официальный курс злотого в июле 2025 года?

По состоянию на 29 июля, официальный курс злотого составил – 11,43 гривны (-8 копеек, по сравнению с 28 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Какой курс злотого в банках и обменниках?

Как показывают данные издания "Минфин", средний курс злотого в банках:

покупка – 11,05 гривны за злотый (-5 копеек, если сравнивать с 28 июля);

продажа – 11,63 гривны за злотый (-5 копеек).

Ощутимо снижение курса и в обменниках:

покупка – 11,38 гривны за злотый (-4 копеек);

продажа – 11,50 гривны за злотый (-4 копеек).

За сколько сегодня можно купить 100 злотых?

для приобретения 100 злотых в банке сегодня необходимо ориентировочно – 1 163 гривен;

а вот покупка 100 злотых в обменнике обойдется в примерно – 1 150 гривен.

Сколько можно получить за 100 злотых в конце июля?