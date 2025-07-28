Как изменился курс евро в Украине?

28 июля официальный курс евро в Украине составил – 48,98 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Если опираться на данные "Минфина", средний курс евро в банках сейчас такой:

покупка – 48,80 гривны за евро;

продажа – 49,35 гривны за евро.

В обменниках средний курс евро изменился следующим образом:

покупка – 48,90 гривны за евро;

продажа – 49,10 гривны за евро.

Какая сумма гривен нужна, чтобы купить 500 евро?

в банке для приобретения 500 евро нужно ориентировочно – 24 675 гривен;

в обменнике, чтобы купить 500 евро, необходимо уже примерно – 24 550 гривен.

Сколько можно выручить за 500 евро?