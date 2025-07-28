Как изменился курс евро в Украине?
28 июля официальный курс евро в Украине составил – 48,98 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Если опираться на данные "Минфина", средний курс евро в банках сейчас такой:
- покупка – 48,80 гривны за евро;
- продажа – 49,35 гривны за евро.
В обменниках средний курс евро изменился следующим образом:
- покупка – 48,90 гривны за евро;
- продажа – 49,10 гривны за евро.
Какая сумма гривен нужна, чтобы купить 500 евро?
- в банке для приобретения 500 евро нужно ориентировочно – 24 675 гривен;
- в обменнике, чтобы купить 500 евро, необходимо уже примерно – 24 550 гривен.
Сколько можно выручить за 500 евро?
- если обменивать 500 евро в банке, есть возможность выручить в среднем – 24 400 гривен;
- при обмене 500 евро в обменнике, удастся выручить ориентировочно – 24 450 гривен.