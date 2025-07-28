Як змінився курс євро в Україні?

28 липня офіційний курс євро в Україні склав – 48,98 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Якщо спиратись на дані "Мінфіну", середній курс євро у банках зараз такий:

купівля – 48,80 гривні за євро;

продаж – 49,35 гривні за євро.

В обмінниках середній курс євро змінися таким чином:

купівля – 48,90 гривні за євро;

продаж – 49,10 гривні за євро.

Яка сума гривень потрібна, щоб купити 500 євро?

в банку для придбання 500 євро потрібно орієнтовно – 24 675 гривень;

в обміннику, аби купити 500 євро, необхідно уже приблизно – 24 550 гривень.

Скільки можна виручити за 500 євро?