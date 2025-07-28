Що відбувається з офіційним курсом злотого 28 липня?

Офіційний курс злотого 28 липня сягнув – 11,51 гривні (-3 копійки, порівняно з 25 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках?

За даними видання "Мінфін", середній курс злотого у банках:

  • купівля – 11,10 гривень за злотий (без змін, якщо порівнювати з 25 липня);
  • продаж – 11,68 гривні за злотий (+3 копійки).

В обмінниках ситуація також дещо змінилась:

  • купівля – 11,42 гривні за злотий (без змін);
  • продаж – 11,54 гривні за злотий (-1 копійка).

Скільки треба гривень зараз, аби купити 100 злотих

  • якщо придбання відбувається у банку, необхідно мати орієнтовно – 1 168 гривень;
  • для покупки 100 злотих в обміннику необхідно уже приблизно – 1 154 гривень.

Скільки можна отримати за 100 злотих зараз

  • при обміні 100 злотих у банку, можна отримати в середньому – 1 110 гривень;
  • якщо обмінювати 100 злотих в обміннику, є можливість виручити приблизно – 1 142 гривень.