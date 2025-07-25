Як змінився офіційний курс злотого?
25 липня, офіційний курс злотого сягнув – 11,54 гривні (+3 копійки, порівняно з 24 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Що відбувається з курсом злотого у банках та обмінниках?
Середній курс злотого у банках, як повідомляє "Мінфін", змінився так:
- купівля – 11,10 гривень за злотий (без змін, якщо порівнювати з 24 липня);
- продаж – 11,65 гривні за злотий (без змін).
Дещо змінилась ситуація і в обмінниках:
- купівля – 11,42 гривні за злотий (+2 копійки);
- продаж – 11,55 гривні за злотий (+3 копійки).
Скільки треба, щоб купити 100 злотих?
- для придбання 100 злотих у банку, необхідно мати орієнтовно – 1 165 гривень;
- щоб купити 100 злотих в обміннику потрібно уже орієнтовно – 1 155 гривень.
Скільки можна отримати, якщо обміняти 100 злотих?
- при обміні 100 злотих у банку можна отримати приблизно – 1 110 гривень;
- якщо обмінювати 100 злотих в обміннику, можна отримати десь – 1 142 гривень.