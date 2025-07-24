Яку угоду уклав університет з Білим домом?
Угоди з Білим домом університету вдалося досягти лише після кількох місяців переговорів, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Угода передбачає що низка федеральних розслідувань щодо ймовірного порушення прав єврейських викладачів та студентів, будуть врегульовані.
- Хоча Колумбійський університет не визнав своєї провини, але погодився виплатити 200 мільйонів доларів протягом 3 років.
- Ще 21 мільйон виш внесе для врегулювання претензій Комісії з рівних можливостей працевлаштування США.
У відповідь університет знову отримає багатомільйонне фінансування.
Переважну більшість федеральних грантів, які були припинені або заморожені у березні 2025 року, буде відновлено, і Колумбія знову отримає доступ до мільярдів доларів поточних і майбутніх грантів,
– заявили у Колумбійському.
Важливо! Керівництво закладу також повідомило, що угода закріплює зміни в політиці університету. Зокрема, серед них будуть обмеження на проведення демонстрацій, нові дисциплінарні заходи та негайний перегляд програм на тематику Близького Сходу.
Як відреагував на угоду Трамп?
В адміністрації президента цю угоду вже назвали "сейсмічним зрушенням" у протистоянні з американськими вишами.
Трамп прокоментував домовленість у дописі на Truth Social, похваливши Колумбійський "за те, що погодився вчинити правильно".
Багато інших закладів вищої освіти, які завдали великої шкоди, були несправедливими і неправомірно витрачали федеральні кошти, значну частину яких надав наш уряд, – вже на підході,
– зазначив Трамп.
У Білому домі вважають, що угода з Колумбійським може стати прикладом для інших американських університетів.
Варто знати! Раніше Трамп позбавив Колумбійський університет 400 мільйонів доларів федерального фінансування, звинувативши керівництво закладу в потуранні антисемітизму на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС. Також президент ініціював розслідування заходів, які спрямовані на боротьбу з антисемітизмом, у Гарвардському університеті.