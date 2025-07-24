Яку угоду уклав університет з Білим домом?

Угоди з Білим домом університету вдалося досягти лише після кількох місяців переговорів, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також Трамп святкує: Сенат схвалив суттєве скорочення фінансування міжнародних програм

Угода передбачає що низка федеральних розслідувань щодо ймовірного порушення прав єврейських викладачів та студентів, будуть врегульовані.

Хоча Колумбійський університет не визнав своєї провини, але погодився виплатити 200 мільйонів доларів протягом 3 років.

Ще 21 мільйон виш внесе для врегулювання претензій Комісії з рівних можливостей працевлаштування США.

У відповідь університет знову отримає багатомільйонне фінансування.

Переважну більшість федеральних грантів, які були припинені або заморожені у березні 2025 року, буде відновлено, і Колумбія знову отримає доступ до мільярдів доларів поточних і майбутніх грантів,

– заявили у Колумбійському.

Важливо! Керівництво закладу також повідомило, що угода закріплює зміни в політиці університету. Зокрема, серед них будуть обмеження на проведення демонстрацій, нові дисциплінарні заходи та негайний перегляд програм на тематику Близького Сходу.

Як відреагував на угоду Трамп?

В адміністрації президента цю угоду вже назвали "сейсмічним зрушенням" у протистоянні з американськими вишами.

Трамп прокоментував домовленість у дописі на Truth Social, похваливши Колумбійський "за те, що погодився вчинити правильно".

Багато інших закладів вищої освіти, які завдали великої шкоди, були несправедливими і неправомірно витрачали федеральні кошти, значну частину яких надав наш уряд, – вже на підході,

– зазначив Трамп.

У Білому домі вважають, що угода з Колумбійським може стати прикладом для інших американських університетів.

Варто знати! Раніше Трамп позбавив Колумбійський університет 400 мільйонів доларів федерального фінансування, звинувативши керівництво закладу в потуранні антисемітизму на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС. Також президент ініціював розслідування заходів, які спрямовані на боротьбу з антисемітизмом, у Гарвардському університеті.