Какое соглашение заключил университет с Белым домом?

Соглашения с Белым домом университету удалось достичь только после нескольких месяцев переговоров, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Соглашение предусматривает, что ряд федеральных расследований относительно вероятного нарушения прав еврейских преподавателей и студентов, будут урегулированы.

Хотя Колумбийский университет не признал своей вины, но согласился выплатить 200 миллионов долларов в течение 3 лет.

Еще 21 миллион вуз внесет для урегулирования претензий Комиссии по равным возможностям трудоустройства США.

В ответ университет снова получит многомиллионное финансирование.

Подавляющее большинство федеральных грантов, которые были приостановлены или заморожены в марте 2025 года, будет восстановлено, и Колумбия снова получит доступ к миллиардам долларов текущих и будущих грантов,

– заявили в Колумбийском.

Важно! Руководство заведения также сообщило, что соглашение закрепляет изменения в политике университета. В частности, среди них будут ограничения на проведение демонстраций, новые дисциплинарные меры и немедленный пересмотр программ на тематику Ближнего Востока.

Как отреагировал на соглашение Трамп?

В администрации президента это соглашение уже назвали "сейсмическим сдвигом" в противостоянии с американскими вузами.

Трамп прокомментировал договоренность в заметке на Truth Social, похвалив Колумбийский "за то, что согласился поступить правильно".

Многие другие высшие учебные заведения, которые нанесли большой вред, были несправедливыми и неправомерно тратили федеральные средства, значительную часть которых предоставило наше правительство, – уже на подходе,

– отметил Трамп.

В Белом доме считают, что соглашение с Колумбийским может стать примером для других американских университетов.

Стоит знать! Ранее Трамп лишил Колумбийский университет 400 миллионов долларов федерального финансирования, обвинив руководство заведения в попустительстве антисемитизму на фоне обострения конфликта между Израилем и ХАМАС. Также президент инициировал расследование мер, которые направлены на борьбу с антисемитизмом, в Гарвардском университете.