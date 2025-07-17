Чому це рішення важливе для Трампа?

Рішення Сенату стало великою перемогою для президента Дональда Трампа, який давно обіцяв скоротити розміри федерального бюджету, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

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Голосування за скорочення бюджету просувалося важко.

Обговорення тривали понад 12 годин і завершилося лише після другої ночі.

Рішення Сенат США ухвалив з мінімальною перевагою – 51 сенаторів проголосували "за", а 48 – "проти".

До того ж це скорочення матиме радше символічне значення, адже бюджет скоротиться лише на одну десятку відсотка від загального обсягу. Втім республіканці подають його як перемогу.

Це маленький, але важливий крок до фінансової розсудливості, який усі мали б підтримати, бо він давно на часі,

– заявив лідер більшості в Сенаті Джон Тун.

Важливо! Рішення Сенату таке важливе для Трампа, оскільки він ще під час свого першого терміну намагався проштовхнути скорочення бюджету на 15 мільярдів доларів, але не зміг через заперечення деяких республіканців.

На що скоротять видатки з бюджету?

Законопроєкт передбачає скорочення фінансування у розмірі майже 8 мільярдів доларів на різноманітні міжнародні програми, зокрема:

допомоги на розвиток та економічну підтримку;

програм глобального здоров’я USAID;

допомоги біженцям і жертвам міжнародних катастроф.

Крім того, на понад 1 мільярд доларів скоротять фінансування Корпорації громадського мовлення. Це особливо вдарить по регіональних радіостанціях, бо вони більше залежать від федеральних коштів, ніж великі медіа.

Варто знати! Втім деякі республіканці висловили занепокоєння щодо урізання коштів на громадське мовлення. За їхніми словами, це може зашкодити радіостанціям, які часто залишаються єдиним джерелом інформації для американців під час природних катастроф.