Чому санкції поставили на паузу?

Відкласти санкції вирішили після того, як Дональд Трамп пообіцяв самостійно вжити заходів вже цього літа, якщо російський диктатор Володимир Путін не просуватиметься до миру з Україною. Про це заявив лідер більшості в Сенаті Джон Тун, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Зараз виглядає так, що президент спробує зробити дещо самостійно. Якщо згодом він вирішить, що ухвалення законопроєкту додасть важелів у перемовинах, ми будемо готові,

– заявив Тюн.

За його словами, через погрози Трампа потреба в ухваленні законопроєкту у Сенаті може взагалі відпасти

Важливо! У Палаті представників також не очікують просування законопроєкту про санкції проти Росії до літніх канікул Конгресу.

Якими санкціями пригрозив Трамп?

У понеділок, 14 липня, Трамп пообіцяв "дуже суворі тарифи", якщо мирна угода з Україною не буде досягнута впродовж 50 днів.

Президент пригрозив, що США введуть вторинні тарифи до 100% проти країн, які продовжують торгувати з Росією,

Разом з тим законопроєкт сенаторів про санкції проти Росії передбачає ще жорсткіші мита для таких країн, як Китай, Індія та Бразилія.

Зокрема, президенту пропонують надати повноваження встановлювати вторинні мита на рівні 500% на імпорт товарів із країн, які підтримують торгівлю з Москвою.

Варто знати! У спільній заяві автори законопроєкту, сенатори Ліндсі Грем і Річард Блументаль, привітали тарифні погрози Трампа.