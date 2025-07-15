Дмитро Медведів заявив, що "Трамп висунув театралізований ультиматум для Кремля, а Росії на це байдуже". Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що фронт дає можливості сильної перемовної позиції для українських дипломатів, щоб ті здобували ресурс для військово-промислового комплексу Сил оборони.

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Як ставитись до заяв Трампа?

На думку Юрія Федоренка, завдяки спільним зусиллям фронту та українських дипломатів вдається тримати об'єднаною позицію європейців.

Як наслідок, ми маємо сталу фінансово-економічну та збройну допомогу. А що до США, то це дуже складна розмова, адже президент Трамп є непрогнозованим. Дуже складно уявити, що він може зробити сьогодні та завтра,

– висловився він.

Лідер США має інструменти, щоб примусити Росію припинити вести загарбницьку війну проти України. Командир "Ахіллесу" вважає, що для цього, по-перше, необхідно надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони різного типу, зокрема системи Patriot.

По-друге – забезпечити Україну додатковим озброєнням для проведення оборонних дій. Мовиться про ракети дальнього радіуса дії, які спроможні бити по законних військових цілях і поблизу Москви.

Чим більше ми знищимо можливостей для виробництва та ведення бойових дій на території Росії, тим менше росіян прийде до України. Чим більше ми нанесемо уражень по летовищах, зокрема ближнього базування, які КАБами закидають територію України, тим менше буде руйнацій тут,

– сказав Федоренко.

По-третє – санкційна політика проти Росії та тих країн, які торгують з нею, дуже важлива. Якщо обмеження щодо фінансових можливостей Кремля будуть дієвими, то Росія не зможе продовжувати вести війну на території України.

До того моменту, доки Путіну дають перший шанс, другий шанс, 30 днів, 50 днів, доти Путін "пірує". Він відчуває, що йому сильні Сполучені Штати Америки та об'єднана Європа нічого зробити не можуть,

– зазначив командир "Ахіллесу".

Він підкреслив, що варто бути готовими, що протягом 50 днів, які Трамп знову дав Путіну, на жаль, будуть активні обстріли України. Для того, щоб це мінімізувати, він закликав усіх військовозобов'язаних долучатися до війська, щоб посилити армію, а цивільних продовжувати підтримувати Сили оборони.

Разом точно зможемо вистояти й дотиснути до того моменту, коли Росія перестане існувати на мапі світу. Я свято вірю, що це можливо,

– зауважив Юрій Федоренко.

Додамо, Трамп не пояснив, чому дав Путіну саме 50 днів для досягнення мирної угоди щодо України. Він вкотре поклав відповідальність за війну на демократів, назвавши її "війною Байдена". Він пообіцяв постачання великої кількості зброї до НАТО й України, а в разі зриву мирних домовленостей пригрозив запровадженням вторинних тарифів проти Росії.