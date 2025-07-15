Дмитрий Медведев заявил, что "Трамп выдвинул театрализованный ультиматум Кремля, а России на это безразлично". Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что фронт дает возможности сильной переговорной позиции для украинских дипломатов, чтобы те получали ресурс для военно-промышленного комплекса Сил обороны.

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Как относиться к заявлениям Трампа?

По мнению Юрия Федоренко, благодаря совместным усилиям фронта и украинских дипломатов удается держать объединенной позицию европейцев.

Как следствие, мы имеем постоянную финансово-экономическую и вооруженную помощь. А что касается США, то это очень сложный разговор, ведь президент Трамп является непрогнозируемым. Очень сложно представить, что он может сделать сегодня и завтра,

– высказался он.

Лидер США имеет инструменты, чтобы заставить Россию прекратить вести захватническую войну против Украины. Командир "Ахиллеса" считает, что для этого, во-первых, необходимо предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны различного типа, в частности системы Patriot.

Во-вторых – обеспечить Украину дополнительным вооружением для проведения оборонительных действий. Говорится о ракетах дальнего радиуса действия, которые способны бить по законным военным целям и вблизи Москвы.

Чем больше мы уничтожим возможностей для производства и ведения боевых действий на территории России, тем меньше россиян придет в Украину. Чем больше мы нанесем поражений по аэродромам, в частности ближнего базирования, которые КАБами забрасывают территорию Украины, тем меньше будет разрушений здесь,

– сказал Федоренко.

В-третьих – санкционная политика против России и тех стран, которые торгуют с ней, очень важна. Если ограничения по финансовым возможностям Кремля будут действенными, то Россия не сможет продолжать вести войну на территории Украины.

До того момента, пока Путину дают первый шанс, второй шанс, 30 дней, 50 дней, до тех пор Путин "пирует". Он чувствует, что ему сильные Соединенные Штаты Америки и объединенная Европа ничего сделать не могут,

– отметил командир "Ахиллеса".

Он подчеркнул, что стоит быть готовыми, что в течение 50 дней, которые Трамп снова дал Путину, к сожалению, будут активные обстрелы Украины. Для того, чтобы это минимизировать он призвал всех военнообязанных участвовать в армию, чтобы усилить армию, а гражданских продолжать поддерживать Силы обороны.

Вместе точно сможем выстоять и дожать до того момента, когда Россия перестанет существовать на карте мира. Я свято верю, что это возможно,

– отметил Юрий Федоренко.

Добавим, Трамп не объяснил, почему дал Путину именно 50 дней для достижения мирного соглашения по Украине. Он в очередной раз возложил ответственность за войну на демократов, назвав ее "войной Байдена". Он пообещал поставки большого количества оружия в НАТО и Украину, а в случае срыва мирных договоренностей пригрозил введением вторичных тарифов против России.