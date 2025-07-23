Що відбувається з офіційним курсом злотого зараз?
Станом на 23 липня, офіційний курс злотого в Україні – 11,48 гривні (-2 копійки, порівняно з 22 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Що сталося з курсом злотого у банках та обмінниках?
Середній банківський курс злотого, згідно з даними "Мінфіну", змінився так:
- купівля – 11,05 гривень за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 22 липня);
- продаж – 11,60 гривні за злотий (+2 копійки).
А от в обмінниках середній курс, фактично, не змінився:
- купівля – 11,40 гривні за злотий (без змін);
- продаж – 11,50 гривні за злотий (без змін).
Скільки треба гривень, щоб купити 100 злотих?
- аби придбати 100 злотих у банку необхідно в середньому – 1 160 гривень;
- для покупки 100 злотих в обміннику потрібно мати орієнтовно – 1 150 гривень.
Яку суму гривень можна отримати за 100 злотих сьогодні?
- якщо "здавати" 100 злотих у банку, можна виручити приблизно – 1 105 гривень;
- при здачі 100 злотих в обміннику, можна отримати орієнтовно – 1 140 гривень.