Что происходит с официальным курсом злотого сейчас?
По состоянию на 23 июля, официальный курс злотого в Украине – 11,48 гривны (-2 копейки, по сравнению с 22 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Что произошло с курсом злотого в банках и обменниках?
Средний банковский курс злотого, согласно данным "Минфина", изменился так:
- покупка – 11,05 гривны за злотый (+5 копеек, если сравнивать с 22 июля);
- продажа – 11,60 гривны за злотый (+2 копейки).
А вот в обменниках средний курс, фактически, не изменился:
- покупка – 11,40 гривны за злотый (без изменений);
- продажа – 11,50 гривны за злотый (без изменений).
Сколько надо гривен, чтобы купить 100 злотых?
- чтобы приобрести 100 злотых в банке необходимо в среднем – 1 160 гривен;
- для покупки 100 злотых в обменнике нужно иметь ориентировочно – 1 150 гривен.
Какую сумму гривен можно получить за 100 злотых сегодня?
- если "сдавать" 100 злотых в банке, можно выручить примерно – 1 105 гривен;
- при сдаче 100 злотых в обменнике, можно получить ориентировочно – 1 140 гривен.