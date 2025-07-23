Редакция 24 Канала перевела и адаптировала материал Financial Times "Политическая и экономическая нестабильность стирает $320 млрд с глобальных прибылей".

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Что уничтожает мировые прибыли бизнеса?

Как показывает исследование EY-Parthenon, почти 3 500 компаний, котирующихся на бирже в мире и имеющих годовой доход более 1 миллиарда долларов, потеряли совокупную прибыль в размере 320 миллиардов долларов в периоды геополитической и макроэкономической волатильности.

После лет дешевых денег и относительной геополитической стабильности волна макроэкономических сдвигов – от торговой напряженности до глобальных конфликтов – теперь означает, что государственная политика и глобальные события имеют большее влияние на стоимость и прибыли, чем за многие десятилетия,

– пояснил Матс Перссон, руководитель отдела макро- и геостратегии EY-Parthenon.

Интересно, что за последние 3 года – период, отмеченный возвращением инфляции, полномасштабным нападением России на Украину, крахом рынка золота в Великобритании, войной между Израилем и ХАМАС и возвращением Дональда Трампа в Белый дом – примерно 40% изменений общей стоимости FTSE 100 произошли в дни, когда происходили важные экономические или геополитические события.

Справочно: FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) – это британский фондовый индекс, который рассчитывается на основе котировок акций 100 крупнейших по рыночной капитализации компаний на Лондонской фондовой бирже.

Какие компании подверглись наибольшему потрясению?

Согласно периоду с 2017 года по 2024 год рентабельность каждой четвертой из примерно 3 500 исследованных мировых компаний снизилась на 5% или более.

Например, Китай в сфере доходов на фоне этого испытал наибольший шок – 40% из 833 проанализированных групп в стране понесли совокупные потери EBITDA в размере 73 миллиардов долларов.

По словам Перссона, потеря прибыли китайских компаний была сосредоточена среди компаний в секторе недвижимости, стали и строительства.

Что такое EBITDA Это аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений.

Зато британские компании показали лучшие результаты, несмотря на то, что значительно меньшая группа из 100 компаний достигла порогового значения дохода для исследования.

Поэтому, только 14 компаний испытали значительное падение рентабельности EBITDA, с общей потерей 2,5 миллиарда долларов прибыли за трехлетний период.

Как компании смогли увеличить свои доходы?

Однако несмотря на изменения немало предприятий смогли адаптироваться к экономическим изменениям и увеличить свои доходы.

Среди британских компаний, которым удалось преодолеть макроэкономическую волатильность и продолжать увеличивать свои доходы, является ритейлер одежды Next, химическая группа Croda, горнодобывающая компания Rio Tinto и инженерная группа Spirax.

В США к компаниям, которые увеличили свой показатель EBITDA выше показателей конкурентов, относятся промышленный лидер Caterpillar, логистическая компания UPS, фармацевтические компании Pfizer и Merck, а также потребительская группа Johnson & Johnson.

По мнению Перссона, новый климат создает как победителей, так и проигравших. Те компании, которые смогли сохранить или достичь высокой рентабельности, "успешно диверсифицировали свой портфель, управляли своей базой расходов, определили и поняли различные изменения в политике и обновили свое управление".