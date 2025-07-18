Як змінився офіційний курс злотого у банках та обмінниках?

Станом на 18 липня, офіційний курс злотого – 11,39 гривні (без змін, порівняно з 17 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінилась ситуація з курсом злотого у банках та обмінниках?

Дані "Мінфіну" показують, що середній курс злотого у банку зазнав таких змін:

купівля – 11,10 гривні за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 17 липня);

продаж – 11,60 гривні за злотий (без змін).

В обмінниках, своєю чергою, курс не змінився:

купівля – 11,40 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,50 гривні за злотий (без змін).

Яку суму можна виручити за 100 злотих зараз?

у банку при обміні 100 злотих, вдасться виручити орієнтовно – 1 110 гривень;

в обміннику за цю суму вдасться отримати приблизно – 1 140 гривень.

Скільки гривень треба зараз, щоб купити 100 злотих?