Який офіційний курс злотого у банках та обмінниках

17 липня, офіційний курс злотого знизився до – 11,39 гривні (-8 копійок, порівняно з 16 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Який офіційний курс злотого у банках та обмінниках?

Як показують дані "Мінфіну", в банках середній курс злотого зазнав таких змін:

купівля – 11,05 гривні за злотий (-5 копійок, якщо порівнювати з 16 липня);

продаж – 11,60 гривні за злотий (-5 копійок).

Своєю чергою, в обмінниках середній курс змінився так:

купівля – 11,40 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,50 гривні за злотий (-1 копійка).

Скільки треба гривень, щоб придбати 100 злотих

для придбання 100 злотих в банку необхідно орієнтовно – 1 160 гривень;

щоб купити стільки ж в обміннику необхідно уже приблизно – 1 150 гривень.

Скільки за 100 злотих сьогодні можна виручити