Какой официальный курс злотого в банках и обменниках

17 июля, официальный курс злотого снизился до – 11,39 гривны (-8 копеек, по сравнению с 16 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Какой официальный курс злотого в банках и обменниках?

Как показывают данные "Минфина", в банках средний курс злотого изменился следующим образом:

покупка – 11,05 гривны за злотый (-5 копеек, если сравнивать с 16 июля);

продажа – 11,60 гривны за злотый (-5 копеек).

В свою очередь, в обменниках средний курс изменился так:

покупка – 11,40 гривны за злотый (без изменений);

продажа – 11,50 гривны за злотый (-1 копейка).

Сколько надо гривен, чтобы приобрести 100 злотых

для приобретения 100 злотых в банке необходимо ориентировочно – 1 160 гривен;

чтобы купить столько же в обменнике необходимо уже примерно – 1 150 гривен.

Сколько за 100 злотых сегодня можно выручить