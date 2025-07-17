Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 17 июля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,55 гривны (без изменений по сравнению с 16 июля) и продажа по 42,15 гривны (+5 копеек).

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Покупка евро проходит по 48,40 гривны (-10 копеек), продажа – по 49,10 гривны (-7 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,84 гривны (+7 копеек), а продать по 41,85 гривны (+4 копейки).

(+7 копеек), а продать (+4 копейки). Покупка евро по 48,75 гривны (-10 копеек), а продажа по 49 гривен (-11 копеек).

По сколько курс в обменниках?

По состоянию на 16 июля, доллары покупают в среднем по: 41,33 гривны (+11 копеек), а продают по 41,91 гривне (+10 копеек), по данным finance.ua.

(+11 копеек), а продают (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,57 гривны (-10 копеек), а продают по 49,16 гривны (-9 копеек).

Какой курс прогнозируют для доллара?

Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, доллар будет держаться в диапазоне до 42 гривен, а курсовые колебания будут начинаться с 41,60 гривны.

Банкир добавляет, что курсы на безналичном рынке и на наличном рынке будут приближены друг к другу.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Сейчас вполне естественным является особый акцент регулятора именно на долларовых интервенциях.

Ожидается, что на наличном рынке курс доллара будет находиться в пределах 41,50 – 42,20 гривны за валюту.