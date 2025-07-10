Какие депозиты наиболее доходные

Ставки доходности по гривневым депозитам пока остаются более или менее постоянными и в зависимости от срока вклада в среднем составляют от 13% до 14,5%, рассказал 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев.

Смотрите также В июле украинцы могут воспользоваться самыми высокими ставками по депозитам с 2023 года

По словам Замотаева, самые высокие ставки сейчас фиксируются на уровне 16 – 17%. Вообще с 2023 года ставки по гривневым депозитам являются самыми высокими.

Наиболее популярными в июле остаются вклады на 6 – 9 месяцев и на 1 год.

По этим депозитам украинские банки на сегодня предлагают самые высокие ставки.

Кроме того, на рынке наблюдается усиление конкуренции между банками, чем тоже могут воспользоваться вкладчики.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Сейчас комбанки могут привлечь внимание потенциальных клиентов более лояльными условиями размещения средств, улучшенным сервисом, усовершенствованными и удобными мобильными приложениями, позволяющими открыть депозит буквально в два-три клика, а также иногда повышенными “стартовыми” ставками, как бонус за открытие вклада.

Какая ситуация с валютными депозитами

Вместе с тем ситуация на валютном рынке, по словам банкира, почти не изменила конъюнктуру вкладов в валюте.

Средние ставки по долларовым депозитам не превышают 1 – 1,2% годовых.

Средняя доходность вкладов в евро составляет не более 0,8 – 1% годовых.

Важно отметить, что стремительный рост курса евро, которое связано со стоимостью этой валюты на мировых рынках в соотношении к курсу доллара, не повлияло на активность граждан: количество долларовых и евровых депозитов почти “законсервирована” – без особого сокращения вкладчиков, но одновременно и без активного роста.,

– добавил Замотаев.

Стоит знать! Как говорит банкир, украинцы сейчас не проявляют какой-то особой активности и интереса к депозитам именно в евро.

Какие депозитные прогнозы

Банкир напомнил, что 24 июля состоится заседание монетарного комитета НБУ, на котором могут пересмотреть учетную ставку и другие монетарные инструменты. В частности, может быть пересмотр ставки по 3-месячным депозитным сертификатам, на основе которой формируется доходность по гривневым вкладам.

Впрочем, пока банки склонны считать, что до осени учетная ставка в Украине останется на уровне 15,5%.

Ставку по 3-месячным депозитным сертификатам ожидают на уровне 19%.

Однако Нацбанк может определить условия и обстоятельства, при которых уже в сентябре учетная ставка и другие монетарные инструменты могут быть изменены.

Важно! Положительные изменения в экономике могут быть поводом для уменьшения учетной ставки, а также к уменьшению других монетарных инструментов, говорит Замотаев. Тогда доходность гривневых вкладов будет медленно снижаться. Поэтому воспользоваться "окном возможностей" для открытия депозитов по самым большим ставкам украинцы могут по крайней мере до сентября.