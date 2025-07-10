Які депозити найбільш дохідні

Ставки дохідності за гривневими депозитами наразі залишаються більш-менш сталими й залежно від терміну вкладу в середньому складають від 13% до 14,5%, розповів 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв.

Дивіться також У липні українці можуть скористатися найвищими ставками за депозитами з 2023 року

За словами Замотаєва, найвищі ставки зараз фіксуються на рівні 16 – 17%. Взагалі з 2023 року ставки за гривневими депозитами є найвищими.

Найбільш популярними у липні залишаються вклади на 6 – 9 місяців та на 1 рік.

За цими депозитами українські банки на сьогодні пропонують найвищі ставки.

Окрім того, на ринку спостерігається посилення конкуренції між банками, чим теж можуть скористатися вкладники.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Наразі комбанки можуть привернути увагу потенційних клієнтів більш лояльними умовами розміщення коштів, покращеним сервісом, вдосконаленими і зручними мобільними застосунками, що дають змогу відкрити депозит буквально у два-три кліки, а також подекуди підвищеними “стартовими” ставками, як бонус за відкриття вкладу.

Яка ситуація з валютними депозитами

Разом з тим ситуація на валютному ринку, за словами банкіра, майже не змінила кон’юнктуру вкладів у валюті.

Середні ставки за доларовими депозитами не перевищують 1 – 1,2% річних.

Середня дохідність вкладів у євро складає не більше 0,8 – 1% річних.

Важливо відзначити, що стрімке зростання курсу євро, яке пов’язане з вартістю цієї валюти на світових ринках у співвідношенні до курсу долара, не вплинуло на активність громадян: кількість доларових та єврових депозитів майже “законсервована” – без особливого скорочення вкладників, але водночас і без активного зростання.,

– додав Замотаєв.

Варто знати! Як говорить банкір, українці зараз не виявляють якоїсь особливої активності та зацікавлення щодо депозитів саме у євро.

Які депозитні прогнози

Банкір нагадав, що 24 липня відбудеться засідання монетарного комітету НБУ, на якому можуть переглянути облікову ставку та інші монетарні інструменти. Зокрема, може бути перегляд ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами, на основі якої формується дохідність за гривневими вкладами.

Утім, поки що банки схильні вважати, що до осені облікова ставка в Україні залишиться на рівні 15,5%.

Ставку за 3-місячними депозитними сертифікатами очікують на рівні 19%.

Однак Нацбанк може окреслити умови та обставини, за яких вже у вересні облікова ставка та інші монетарні інструменти можуть бути змінені.

Важливо! Позитивні зміни в економіці можуть бути приводом для зменшення облікової ставки, а також до зменшення інших монетарних інструментів, говорить Замотаєв. Тоді дохідність гривневих вкладів поволі знижуватиметься. Тому скористатися "вікном можливостей" для відкриття депозитів за найбільшими ставками українці можуть принаймні до вересня.