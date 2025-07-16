Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 16 июля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,55 гривны (+5 копеек против 15 июля) и продажа по 42,10 гривны (+5 копеек).

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Покупка евро проходит по 48,50 гривны (-5 копеек), продажа – по 49,17 гривны (-13 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,77 гривны (-3 копейки), а продать по 41,81 гривне (+6 копеек).

(-3 копейки), а продать (+6 копеек). Покупка евро по 48,85 гривны (-20 копеек), а продажа по 49,11 гривны (-8 копеек).

По сколько курс в обменниках?

По состоянию на 15 июля, доллары покупают в среднем по: 40,80 гривны (-40 копеек), а продают по 41,87 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.

(-40 копеек), а продают (+11 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,47 гривны (-28 копеек), а продают по 49,39 гривны (+14 копеек).

По сколько будет доллар?

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что курс будет в пределах 41,60 – 42 гривны за доллар, а безналичный и наличный курсы будут приближенными друг к другу.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Сейчас вполне естественным является особый акцент регулятора именно на долларовых интервенциях.