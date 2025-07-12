Какой курс доллара прогнозируют с новой недели?
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на новой рабочей неделе курсовые коридоры американской валюты вряд ли изменятся.
Читайте также Евро и франк наступают: доллар сдает позиции в валютных резервах мира
Поэтому, основные колебания курса будут происходить в традиционных пределах – 41,60 – 60 42 гривны за доллар. Они будут минимальными, а безналичный и наличный курсы будут приближенными друг к другу.
Одним из факторов, который будет влиять на рынок будет соотношение спроса и предложения на украинском рынке. В последние недели разрыв был более заметным, чем обычно.
Это добавило "веса" курсу американского доллара, а также курсу евро. Впрочем банкир добавляет, что несмотря на все более 80% всех сделок до сих пор вкладываются в долларах США.
Сейчас вполне естественным является особый акцент регулятора именно на долларовых интервенциях,
– отметил Лесовой.
Заметьте! На межбанке курс будет в диапазоне от 41,60 гривны до 42 гривен за валюту с 14 июля по 20 июля, а на наличном рынке – от 41,50 гривны до 42,20 гривны за валюту.