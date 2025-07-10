Как растут евро и швейцарский франк

Отчет COFER (Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves) демонстрирует рекордный рост доли евро в мировых резервах. Она увеличилась с 19,8% до 20,1% – самого высокого уровня с конца 2022 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Впрочем, наиболее резкий рост продемонстрировал швейцарский франк, который стал одной из самых успешных валют года.

Доля швейцарского франка в резервах мира увеличилась вчетверо – до 0,8%. Это его самый высокий показатель с момента введения евро в 1999 году.

Кроме того, франк укрепился на 14% относительно доллара.

Также в валютных резервах выросла доля британского фунта.

Стоит знать! В конце 2024 года доллар занимал 57,8% мировых валютных резервов, а по итогам I квартала 2025 года – уже 57,7%.

Чем вызвано падение доллара

С начала 2025 года на валютных рынках мира происходили резкие колебания:

Американский доллар потерял почти 4% в I квартале на фоне нестабильной политики администрации Дональда Трампа, которая подорвала доверие инвесторов к нему как ключевой резервной валюты.

Во II квартале падение доллара ускорилось: – он потерял более 7% после введения Трампом масштабных тарифов в апреле.

Важно! Из-за таких колебаний участились дискуссии о том, не потеряет ли доллар со временем свой статус основной резервной валюты мира. Впрочем большинство экспертов сходятся во мнении, что такой процесс может быть очень медленным и длительным.