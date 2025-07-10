Як зростають євро і швейцарський франк

Звіт COFER (Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves) демонструє рекордне зростання частки євро у світових резервах. Вона збільшилася з 19,8% до 20,1% – найвищого рівня з кінця 2022 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Втім, найбільш різке зростання продемонстрував швейцарський франк, який став однією з найуспішніших валют року.

Частка швейцарського франка у резервах світу збільшилася вчетверо – до 0,8%. Це його найвищий показник з моменту запровадження євро в 1999 році.

Окрім того, франк зміцнився на 14% щодо долара.

Також у валютних резервах зросла частка британського фунта.

Варто знати! Наприкінці 2024 року долар займав 57,8% світових валютних резервів, а за підсумками І кварталу 2025 року – вже 57,7%.

Чим викликане падіння долара

З початку 2025 року на валютних ринках світу відбувалися різкі коливання:

Американський долар втратив майже 4% у І кварталі на тлі нестабільної політики адміністрації Дональда Трампа, яка підірвала довіру інвесторів до нього як ключової резервної валюти.

У ІІ кварталі падіння долара прискорилося: – він втратив понад 7% після запровадження Трампом масштабних тарифів у квітні.

Важливо! Через такі коливання почастішали дискусії щодо того, чи не втратить долар з часом свій статус основної резервної валюти світу. Втім більшість експертів сходяться на думці, що такий процес може бути дуже повільним і тривалим.