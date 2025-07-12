Який курс долара прогнозують з нового тижня?

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що нового робочого тижня курсові коридори американської валюти навряд чи зміняться.

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Відтак, основні коливання курсу відбуватимуться в традиційних межах – 41,60 – 42 гривні за долар. Вони будуть мінімальними, а безготівковий та готівковий курси будуть наближеними одне до одного.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Одним із чинників що впливатиме на ринок буде співвідношення попиту та пропозиції на українському ринку. В останні тижні розрив був більш помітним, ніж зазвичай.

Це додало "ваги" курсу американського долара, а також курсу євро. Втім банкір додає, що попри все понад 80% всіх угод досі вкладаються в доларах США.

Зараз цілком природним є особливий акцент регулятора саме на доларових інтервенціях,

– зауважив Лєсовий.

Зауважте! На міжбанку курс буде в діапазоні від 41,60 гривні до 42 гривень за валюту з 14 липня по 20 липня, а на готівковому ринку – від 41,50 гривні до 42,20 гривні за валюту.