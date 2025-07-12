Який курс долара прогнозують з нового тижня?
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що нового робочого тижня курсові коридори американської валюти навряд чи зміняться.
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Відтак, основні коливання курсу відбуватимуться в традиційних межах – 41,60 – 42 гривні за долар. Вони будуть мінімальними, а безготівковий та готівковий курси будуть наближеними одне до одного.
Одним із чинників що впливатиме на ринок буде співвідношення попиту та пропозиції на українському ринку. В останні тижні розрив був більш помітним, ніж зазвичай.
Це додало "ваги" курсу американського долара, а також курсу євро. Втім банкір додає, що попри все понад 80% всіх угод досі вкладаються в доларах США.
Зараз цілком природним є особливий акцент регулятора саме на доларових інтервенціях,
– зауважив Лєсовий.
Зауважте! На міжбанку курс буде в діапазоні від 41,60 гривні до 42 гривень за валюту з 14 липня по 20 липня, а на готівковому ринку – від 41,50 гривні до 42,20 гривні за валюту.