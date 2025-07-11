Що впливатиме на вартість валют курси валют

У коментарі для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зауважив, що наступного тижня на валютному ринку найбільша увага буде прикута до курсу євро.

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Серед чинників, що впливатимуть на вартість валюти є курс пари долар/євро, ситуація на Близькому Сході та співвідношення попит та пропозиції на ринку валют в Україні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Ми припускаємо, що залежно від обставин курс євро може зміцнитися до 1,20 долара. Варто розуміти, що такий перебіг подій – явище природне і наразі долар залишається основною світовою валютою, в якій зосереджено понад 80% світового капіталу.

Таким чином, головним курсовим орієнтиром можна вважати 48,50 – 49,50 гривні за євро наступного тижня, але не виключається, що курс може перестрибнути позначку в 49,50 гривні, а потім повернутися до означного коридору.

Водночас щодо долара, то його показники ціни навряд чи зміняться, тобто основні коливання надалі відбуватимуться в проміжку 41,60 – 42 гривень за долар

Які показники валюти очікуються на ринку

Коридори валютних коливань: 41,60 – 42 гривень за долар та 48,50 – 49,50 гривні за євро (на міжбанку) та 41,50 – 42,20 гривні за долар та 47,50 – 49,50 гривні за євро (на готівковому ринку).

41,60 – 42 гривень за долар та 48,50 – 49,50 гривні за євро (на міжбанку) та 41,50 – 42,20 гривні за долар та 47,50 – 49,50 гривні за євро (на готівковому ринку). Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 грн, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні.

міжбанк – до 0,05 – 0,15 грн, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,20 гривні за євро, комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні на долар, до 0,80 – 1 гривня на євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривня на долар, до 1 – 1,30 гривні на євро.

міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,20 гривні за євро, комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні на долар, до 0,80 – 1 гривня на євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривня на долар, до 1 – 1,30 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 за євро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 за євро. Різниця курсів продажу: комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро.

комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – до 0,10 гривні.

– до 0,10 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Зверніть увагу! Курсу американської валюти не загрожуватиме різкий обвал чи зростання, а курс євро залежатиме від світових котувань у зв'язці з доларом.