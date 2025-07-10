Курс валют у банках

Станом на ранок 10 липня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,50 гривні (без змін проти 9 липня) та продаж по 42,04 гривні (без змін).

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Купівля євро проходить по 48,75 гривні (без змін), продаж – по 49,40 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,80 гривні (+3 копійки), а продати по 41,70 гривні (-5 копійок).

(+3 копійки), а продати (-5 копійок). Купівля євро по 49,17 гривні (-3 копійки), а продаж по 49,38 гривні (-2 копійки).

Курс в обмінниках

Станом на 9 липня, долари купують у середньому по: 41 гривні (-27 копійок), а продають по 41,82 гривні (-1 копійка), за даними finance.ua.

(-27 копійок), а продають (-1 копійка), за даними finance.ua. Євро купують по 48,57 гривні (-54 копійки), а продають по 49,70 гривні (+14 копійок).

Як змінювався долар минулого тижня

За словами банкір Ганни Золотько для 24 Каналу, на готівковому ринку впродовж звітного тижня зберігалася відносна стабільність. Коливання були помірними, а котирування зосереджувались у вузькому ціновому коридорі.

Ганна Золотько Член правління, директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank Наприклад, минулого понеділка ціна на долар коливалася на рівні 41,36 – 41,92 гривні за долар, а у п'ятницю – на рівні 41,38 – 41,92 гривні.

Як додає банкірка, учасники ринку залишались помірно активними, реагуючи переважно на внутрішні фактори, зокрема обсяги податкових платежів, бюджетні операції та інтервенції НБУ.

Зауважте! За відсутності суттєвих зовнішніх або внутрішніх шоків курс гривні залишиться стабільним.