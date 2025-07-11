Что будет влиять на стоимость валют курсы валют

В комментарии для 24 Канала банкир Тарас Лесовой отметил, что на следующей неделе на валютном рынке наибольшее внимание будет приковано к курсу евро.

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Среди факторов, которые будут влиять на стоимость валюты является курс пары доллар/евро, ситуация на Ближнем Востоке и соотношение спроса и предложения на рынке валют в Украине.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Мы предполагаем, что в зависимости от обстоятельств курс евро может укрепиться до 1,20 доллара. Стоит понимать, что такой ход событий – явление естественное и пока доллар остается основной мировой валютой, в которой сосредоточено более 80% мирового капитала.

Таким образом, главным курсовым ориентиром можно считать главным курсовым ориентиром можно считать 48,50 – 49,50 гривны за евро на следующей неделе, но не исключается, что курс может перепрыгнуть отметку в 49,50 гривны, а затем вернуться к знаковому коридору.

В то же время относительно доллара, то его показатели цены вряд ли изменятся, то есть основные колебания в дальнейшем будут происходить в промежутке 41,60 – 42 гривен за доллар

Какие показатели валюты ожидаются на рынке

Коридоры валютных колебаний: 41,60 – 42 гривен за доллар и 48,50 – 49,50 гривны за евро (на межбанке) и 41,50 – 42,20 гривны за доллар и 47,50 – 49,50 гривны за евро (на наличном рынке).

41,60 – 42 гривен за доллар и 48,50 – 49,50 гривны за евро (на межбанке) и 41,50 – 42,20 гривны за доллар и 47,50 – 49,50 гривны за евро (на наличном рынке). Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 грн, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны.

межбанк – до 0,05 – 0,15 грн, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривна на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривна на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро.

межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривна на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривна на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро. Разница курсов продажи: комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро.

комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – до 0,10 гривны.

– до 0,10 гривны. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Обратите внимание! Курсу американской валюты не будет угрожать резкий обвал или рост, а курс евро будет зависеть от мировых котировок в связке с долларом.