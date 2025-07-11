Курс валют у банках

Станом на ранок 11 липня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,50 гривні (без змін проти 10 липня) та продаж по 42,09 гривні (+5 копійок).

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Купівля євро проходить по 48,67 гривні (-8 копійок), продаж – по 49,42 гривні (+2 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,78 гривні (-2 копійки), а продати по 41,70 гривні (без змін).

(-2 копійки), а продати (без змін). Купівля євро по 49,07 гривні (-10 копійок), а продаж по 49,23 гривні (-15 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 10 липня, долари купують у середньому по: 41,14 гривні (-14 копійок), а продають по 41,81 гривні (без змін), за даними finance.ua.

(-14 копійок), а продають (без змін), за даними finance.ua. Євро купують по 48,45 гривні (-37 копійок), а продають по 49,45 гривні (-9 копійок).

Яким буде курс валют наступного тижня

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, євро буде коливатися наступного тижня в межах 48,50 – 49,50 гривні, з можливим перевищенням позначки у 49,50 гривні. Натомість долар залишатиметься в традиційному діапазоні 41,60 – 42 гривні.

За словами Лєсового, на курс євро впливатимуть низка чинників, серед яких курс пари долар/євро, ситуація на Близькому Сході та співвідношення попит та пропозиції на ринку валют в Україні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Ми припускаємо, що залежно від обставин курс євро може зміцнитися до 1,20 долара. Варто розуміти, що такий перебіг подій – явище природне і наразі долар залишається основною світовою валютою, в якій зосереджено понад 80% світового капіталу.

Крім того, банкір наголосив на тому, що курсу долара не загрожуватиме ані різки обвал, ані значне зростання з нового тижня.