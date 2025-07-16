Який курс валют у банках?

Станом на ранок 16 липня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,55 гривні (+5 копійок проти 15 липня) та продаж по 42,10 гривні (+5 копійок).

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Купівля євро проходить по 48,50 гривні (-5 копійок), продаж – по 49,17 гривні (-13 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 41,77 гривні (-3 копійки), а продати по 41,81 гривні (+6 копійок).

(-3 копійки), а продати (+6 копійок). Купівля євро по 48,85 гривні (-20 копійок), а продаж по 49,11 гривні (-8 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

Станом на 15 липня, долари купують у середньому по: 40,80 гривні (-40 копійок), а продають по 41,87 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.

(-40 копійок), а продають (+11 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 48,47 гривні (-28 копійок), а продають по 49,39 гривні (+14 копійок).

По скільки буде долар?

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що курс буде в межах 41,60 – 42 гривні за долар, а безготівковий та готівковий курси будуть наближеними одне до одного.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Зараз цілком природним є особливий акцент регулятора саме на доларових інтервенціях.