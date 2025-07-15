Який курс валют у банках?

Станом на ранок 15 липня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,50 гривні (-2 копійки проти 14 липня) та продаж по 42,05 гривні (без змін).

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Купівля євро проходить по 48,55 гривні (-5 копійок), продаж – по 49,30 гривні (+8 копійок).

Що з вартість валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 41,80 гривні (+3 копійки), а продати по 41,75 гривні (-1 копійка).

(+3 копійки), а продати (-1 копійка). Купівля євро по 49,05 гривні (+3 копійки), а продаж по 49,19 гривні (-1 копійка).

По скільки курс в обмінниках?

Долари купують у середньому по: 40,80 гривні (-40 копійок), а продають по 41,87 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.

(-40 копійок), а продають (+11 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 48,47 гривні (-28 копійок), а продають по 49,39 гривні (+14 копійок).

Якої ціни може досягнути євро?

Банкір Сергій Мамедов розповів 24 Каналу, що курс євро може цього тижня перебувати в діапазоні від 46,50 гривні. Натомість максимальна позначка може сягнути 50 гривень.

Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Євро буде між 46,50 і 50 гривнями. Усі можливі відхилення, якщо й будуть, то ситуативні.

Крім того, банкір не прогнозує, що суттєві зміни відбуватимуться щодо курсів валют, зокрема і євро, а тому ринок валют буде стабільним.