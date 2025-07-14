По скільки буде євро у липні?

Для 24 Каналу банкір Сергій Мамедов спрогнозував, що у липні не варто очікувати стрибків курс євро на ринку валют.

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Мамедов додає, що долар буде в межах 41,60 – 42,20 гривні. Натомість максимальна позначка до якої може сягнути курс євро становить 50 гривень за валюту.

Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Євро буде між 46,50 і 50 гривнями. Усі можливі відхилення, якщо й будуть, то ситуативні.

Банкір додає, що ринок валют в Україні стабільний, а тому серйозних сигналів до змін євро не демонструватиме цього місяця. Те саме стосується і долара.

Зауважте! Попри злет ціни євро на ринку нещодавно американська валюта досі залишається глобальною валютою, у якій зберігаються до 80% світових резервів.