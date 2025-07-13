Який буде курс євро?

Банкір Тарас Лєсовий поділився з 24 Каналом прогнозом курсу євро, яке наступного тижня залежатиме від низки чинників, серед яких формування курсів долара та євро, а також геополітична ситуація, зокрема через події на Близькому Сході.

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Наприклад, наразі співвідношення євро щодо долара намагається підвищитись: 1 євро = 1,17 – 1,18 долара. Крім того, є припущення, що курс євро може зміцнитися до 1,20 долара.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Однак варто розуміти, що такий перебіг подій є явищем природним. Попри все долар залишається основною валютою.

Крім того, "митні ініціативи" Трампа та загалом тактика США у відносинах з Іраном у стані невизначеності, а тому світові інвестори з обережністю ставляться до ситуації.

Як додає Лєсовий, зараз можна орієнтовно окреслити вартість євро в Україні, що базуватиметься на вартості євро у світі та курсу долар-гривня.

Зверніть увагу! Головним курсовим орієнтиром стане діапазон в 48,50 – 49,50 гривні за євро. Не ж виключенням, що курс може перетнути позначку у 49,50 гривні, але згодом повернутися до означеного вище коридору ціни.