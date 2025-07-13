Какой будет курс евро?

Банкир Тарас Лесовой поделился с 24 Каналом прогнозом курса евро, которое на следующей неделе будет зависеть от ряда факторов, среди которых формирование курсов доллара и евро, а также геополитическая ситуация, в частности из-за событий на Ближнем Востоке.

Читайте также Доллар стабилен, а евро меняется: какие курсы в банках и обменниках сегодня

Например, сейчас соотношение сейчас соотношение евро к доллару пытается повыситься: 1 евро = 1,17 – 1,18 доллара. Кроме того, есть предположение, что курс евро может укрепиться до 1,20 доллара.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Однако следует понимать, что такой ход событий является явлением естественным. Несмотря на все доллар остается основной валютой.

Кроме того, "таможенные инициативы" Трампа и вообще тактика США в отношениях с Ираном в состоянии неопределенности, а потому мировые инвесторы с осторожностью относятся к ситуации.

Как добавляет Лесовой, сейчас можно ориентировочно определить стоимость евро в Украине, что будет базироваться на стоимости евро в мире и курса доллар-гривна.

Обратите внимание! Главным курсовым ориентиром станет диапазон в 48,50 – 49,50 гривны за евро. Не же исключением, что курс может пересечь отметку в 49,50 гривны, но впоследствии вернуться к обозначенному выше коридору цены.