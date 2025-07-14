По сколько будет евро в июле?

Для 24 Канала банкир Сергей Мамедов спрогнозировал, что в июле не стоит ожидать скачков курс евро на рынке валют.

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Мамедов добавляет, что доллар будет в пределах 41,60 – 42,20 гривны. Зато максимальная отметка до которой может достичь курс евро составляет 50 гривен за валюту.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Евро будет между 46,50 и 50 гривнами. Все возможные отклонения, если и будут, то ситуативные.

Банкир добавляет, что рынок валют в Украине стабильный, а потому серьезных сигналов к изменениям евро не будет демонстрировать в этом месяце. То же самое касается и доллара.

Заметьте! Несмотря на взлет цены евро на рынке недавно американская валюта до сих пор остается глобальной валютой, в которой хранятся до 80% мировых резервов.